Bir şiir nedeniyle hapse atıldım

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım.”

HAYALLERİ DELİK DEŞİK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabındaki ‘28 Şubat’ mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat’ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün.”

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

“‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz.”

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: 28 ŞUBAT NİFAK TOHUMU

“Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, STK’lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi. Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat´ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa sürede, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyıp cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir. 28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askerî değil siyasî, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir.”

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: UNUTMADIĞIMIZ MÜDDETÇE TEKRARLANMAZ

“Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat’a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor. 28 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkûm etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmaz.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİMİZ DEMOKRASİNİN TEMİNATI



“Milletimizin sağduyusu bütün kaos beklentilerini boşa çıkarmış, ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır.

Türkiye’nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan asil milletimizin bizatihi kendisidir.”

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: MİLLİ İRADE SUİKASTIDIR

“28 Şubat bildirisi yakın siyasi tarihimize düşürülmüş kara bir leke, temelinde yatan zihniyetle birlikte yok edilmesi gereken bir milli irade suikastıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda işler hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ve daha fazla demokrasi ve özgürlük hedefleyen sivil anayasa çalışmamız ile hiç bir vesayete geçit vermedik, vermeyeceğiz!”