Bir sigara ortalığı karıştırdı

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Çocukların karşılıklı kavgasına, düğün için orada bulunan kalabalık da karıştı. Kısa süre içinde 30-40 kişi toplanınca Filistinli çocuklar caddedeki bir pasaja kaçtı. Pasajdakiler de kapıları kapatarak olası bir lincin önüne geçmeye çalıştı. Ancak grubun öfkesi bu kez pasajdaki işyerlerine yöneldi. Kepenkler yumruklandı, tekmelendi ve taş yağmuruna tutuldu. Polisin gelmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı ancak bu kez de başka bir grup Esenyurt sokaklarında, “Burası Türkiye, Suriye değil” sloganları atarak yürüdü.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği’nden olaylarla ilgili, “4’ü ‘suça sürüklenen çocuk’ olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yapıldı. Kavganın ardından saldırının yaşandığı pasajın önünde özel harekât polisleri nöbet tutmaya başladı.

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‘KURTARMAK İSTEDİK’

Saldırıya uğrayan pasajda toplam 60 dükkân bulunuyor. Dükkânların tümü Suriye, Irak ve Filistinlilere ait. Pasajda kozmetik ürünleri satan Filistinli Ömer Cüneyd, 7 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek “Pasaja kaçan çocukları korumak istemişler. Baktım ki pasajın kapısına taş atıyorlar, tekmeliyorlar. Korkup kepenkleri indirdik. Vurmaya devam ettiler. İçeri sığınan çocukları tanımıyoruz. Kalabalığın sakinleşmesini bekledik” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ’a tepki gösterdi.