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Bir şehirden daha acı haber geldi! Sarı serum yine can daha aldı

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#Sarı Serum#Eczacı Kalfası#Atom Serum
Bir şehirden daha acı haber geldi Sarı serum yine can daha aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:49

Adana'da eczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş (22), hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz gün de Afyonkarahisar'da Mehmet Gündoğan'ın sarı serum verildikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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Olay, 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi. M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı.

Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı. Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Bir şehirden daha acı haber geldi Sarı serum yine can daha aldı

Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AFYONKARAHİSAR'DA DA SARI SERUM İDDİASINA İNCELEME

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
İddiaya göre, Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Fenalaşan Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.
İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bir şehirden daha acı haber geldi Sarı serum yine can daha aldı

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, AA muhabirine, ikinci serum verildiğinde eşinin nefes alamadığını, kalbinin durduğunu söyledi.

Eşinin ambulansla başka bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını belirten Gündoğan, "Doktor eşimin ciğerlerinin bittiğini ve beynine ödem attığını söyledi. İlk müdahaleyi zamanında yapmadıkları için 20 saatte eşimi kaybettik. Umreye gidecektik umrede ihram yerine kefen giydirdik. Adalet tecelli etsin. İhmali olan herkesin ceza almasını istiyorum." diye konuştu.

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Bir şehirden daha acı haber geldi Sarı serum yine can daha aldı

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#Sarı Serum#Eczacı Kalfası#Atom Serum

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