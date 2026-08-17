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Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar! 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Vahşet#Kırıkkale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 11:39

Kırıkkale’de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’nun geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da yaşayan C.C., 16 Mayıs 2025’te, Kırıkkale'deki evinde kirada oturan Meliha V.'yi telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi.

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Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan ve o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan deliller ve geriye dönük yapılan teknik analizler sonucunda olayla ilgili 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon hazırlığı yapıldı. Soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Parçalara ayırıp çöp poşeti ile saklamışlar 12 yıllık sır, ev sahibinin aramasıyla ortaya çıktı

 

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#Cinayet#Vahşet#Kırıkkale

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