Bir Seçil Erzan vakası daha! Eski futbolcu Vedat İnceefe dolandırıldı

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Türkiye Seçil Erzan'ın özellikle futbolcu ve işadamlarına yönelik milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayını tartışırken benzer bir vurgun vakası daha yaşandı. Kanal D Haber'in haberine göre; Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe dolandırıcının son kurbanı oldu. 1.5 milyon TL'den fazla parasını kaptırdı.

Kendisini oto galerici olarak tanıtan dolandırıcı, kamu kurumlarıyla ortak iş yaptığını iddia etti. Kamu kurumlarına ait filolardan ucuz araç satabileceğini iddia etti.

SAHTE FATURALARLA İKNA ETTİ

Hedefindeki ilk kişi bir polis memuruydu. Dolandırıcı, ucuz araç vaadine ikna olmayan polis memurunu sahte faturalarla ikna etti.

SAVCILARI DA DOLANDIRDI

Ardından savcıları sonra da futbolcuları hedef aldı. İncefe, savcılar ve emniyet mensupları dolandırıcıyla davalık oldu.