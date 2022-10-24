Bir scooter faciası daha

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ANTALYA Muratpaşa’da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18), önceki gün akşam saatlerinde dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi. İlerleyen saatlerde iki arkadaş, evlerine gitmek için elektrikli scooter kiraladı. Balcı’nın kullandığı scooter’a, süratli olduğu iddia edilen Can G.’nin idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balcı ve Kayahan’ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Can G. ise gözaltına alındı.

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Öte yandan kazanın yaşandığı yerde, scooter’daki iki gence çarpan aracın yaya geçidi sonrası başlayan fren izlerinin 20-30 metre sonra otobüs durağı önünde sona erdiği görüldü.

ONLAR DA KAZA KURBANLARI

İstanbul Ümraniye’de 26 Ekim 2021’de elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya (40), aracını park eden bir sürücünün aniden kapıyı açmasıyla dengesini kaybederek düşmüş, arkadan gelen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Şişli’de 12 Temmuz gecesi otomobilin çarptığı scooter’ı kullanan dansçı Dilara Gül (23) de can vermişti.

Gaziantep’te de 12 Nisan günü O.S. idaresindeki otomobil, scooter ile yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak’a çarpmıştı. Feci kazada iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ise yaralanmıştı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMIŞLARDI

Antalya’da da 29 Ağustos’ta, Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki otomobil, scooter’la kavşaktan dönüş yapmak isteyen İran uyruklu turist Farzan Parsaei’ye (31) çarparak ölümüne neden olmuştu.

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Adana’da ise 7 Ekim’de scooter ile ilerleyen Alperen Efe Kadiroğlu (14) ile arkadaşı Esen Keskin’e (14), Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobille çarpıp kaçmıştı. Beyin kanaması geçiren 2 arkadaş hastanenin yoğun bakım servisinde entübe edilmişti.