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Bir saldırı da Edirne'de: Adalet Anıtı'nı ateşe verdiler

#Edirne#Adalet Anıtı#Saldırı
Bir saldırı da Edirnede: Adalet Anıtını ateşe verdiler

Samsun’daki Onur Anıtı’na yapılan çirkin saldırıya tepki çığ gibi büyürken, Edirne Uzunköprü’deki Adalet Anıtı da saldırıya uğradı. 2 kişi gece heykeli ateşe verdi. İtfaiye yangını büyümeden söndürdü. Anıtta zarar meydana geldi. Anıtın ateşe verildiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yangın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp altına “Olay yerindeyim, nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil” mesajını yazdı. Anıtta incelemelerde bulunan Becan, provokasyonlara gelmeyeceklerini kaydetti.

Bir saldırı da Edirnede: Adalet Anıtını ateşe verdiler

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanındaki Y.A. (16), adliyeye sevk edildi. ‘Hırsızlık’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 3 suç kaydı olan Şefik Çelik tutuklanırken, Y.A. serbest bırakıldı.

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Bir saldırı da Edirnede: Adalet Anıtını ateşe verdiler

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