Bir saldırı da Edirne'de: Adalet Anıtı'nı ateşe verdiler

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Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yangın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp altına “Olay yerindeyim, nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil” mesajını yazdı. Anıtta incelemelerde bulunan Becan, provokasyonlara gelmeyeceklerini kaydetti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanındaki Y.A. (16), adliyeye sevk edildi. ‘Hırsızlık’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 3 suç kaydı olan Şefik Çelik tutuklanırken, Y.A. serbest bırakıldı.

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