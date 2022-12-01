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Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandı

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#Van#Sahte Doktor#Ambulans
Bir sahte doktor skandalı daha Ambulansla hasta naklederken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 13:46

Van'dan İstanbul'a hasta nakleden özel bir firmaya ait ambulans Erzincan'da yol uygulamasında polis tarafından durduruldu. Ambulansta beyaz önlüklü ve kendini çocuk doktoru olarak tanıtan Osman Ç.'nin (33), tıbbi sekreterlik mezunu olduğu belirlenirken; dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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Olay, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akyazı Uygulama Noktası'nda yaptıkları aramada ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek istendi. İstanbul'da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van'dan yola çıkarıldı.

KENDİSİNİ ÇOCUK DOKTORU OLARAK TANITTI

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan görevliden 'doktor' kimliğini göstermesini istedi. İsmi Osman Ç. olan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kişinin doktor kimliği olmadığını ancak kaşesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis, Osman Ç.'yi şüpheli hareketleri üzerine ambulanstan indirerek Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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ŞEHİR HASTANESİ KAŞESİ BULUNDU

Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Ç., polis tarafından adliyeye çıkarıldı.

Osman Ç.'nin dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı olduğu olduğu öğrenilirken, üzerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Osman Ç. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Diploma Tescil No:153912 ibareli kaşe bulunduğu belirtildi.

Ambulanstaki hasta ise Erzincan'da yapılan muayenenin ardından İstanbul'a gönderildi.

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SERBEST BIRAKILDI

Erzincan’da polisin yol uygulamasında durdurulan ambulansta Sahte doktor olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, “Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım” diyen Osman Ç., serbest bırakıldı.

 

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#Van#Sahte Doktor#Ambulans

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