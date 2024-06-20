Bir saatlik mangal keyfi için ciğerlerimizi yakmayın

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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde önceki gün saat 16.00 civarında tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, 24 saatte kontrol altına alınabildi. Çanakkale’ye giderek Yangın Yönetim Merkezi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu bilgileri verdi:

575 HEKTAR YANDI

“Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri tedbiren tahliye edildi. Bu tahliyelerde 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik konuk evine yerleştirildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz, iş makinesi ve 540 personel ile başlamıştı. Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 970 personelle alevlerle mücadele ettik. Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı ise orman dışı bölümden oluşuyor.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle müdahaleler tekrar başladı. Yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı.” Bakan Yumaklı bu açıklamasından birkaç saat sonra, saat 16.00 sıralarında yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



ORMANLARA GİRMEYELİM

Yumaklı, vatandaşlara da çok önemli uyarılarda bulundu: “Genel bir uyarı yapmak istiyorum değerli vatandaşlarımıza. Mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş yerlerde vakit geçirmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesinin yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının yangının çıkmaması olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

HASADA KISITLAMA

Çanakkale’de olası başka yangınların önüne geçilmesi için hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildi. Valilik açıklamasında, “Yangınların birçoğunun tarımsal kaynaklı olması sebebiyle ilimiz genelinde hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran tarihlerinde 06.00’da başlayıp 11.00’da bitirilmesine karar verilmiştir” denildi.

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26 HANEYE TAHLİYE

Uşak’ta önceki gün ekili tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları dün de sürdürüldü. Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi’nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi’nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi’nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

9.5 SAATTE SÖNDÜ

İzmir’in Dikili ilçesinde otların olduğu alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan 9.5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Urla ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle saat 19.00’da kontrol altına alındı.

10 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

Muğla’nın Milas ilçesinde Dibekdere Mahallesi’nde dün saat 09.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. m DHA