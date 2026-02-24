'Bir Ramazan Akşamı'na konuk olan Orhan Hakalmaz: Ölüme çok hazırdım!

Haberin Devamı

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden Serdar Er'in sunumuyla canlı yayınlanan Kanal D'nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı'na konuk olan Orhan Hakalmaz, yaşadığı ağır süreci anlattı. "Her günümüze şükretmemiz lazım" diyen sanatçı, diyaliz döneminin kendisi için büyük bir sınav olduğunu vurguladı. "Zor bir süreçti. Ameliyata giderken 'Allah'ım ben hazırım, hakkımda hayırlısı neyse o olsun. Ölümse ölüm' diye düşündüm" itirafında bulunan Hakalmaz, organ bağışının önemine de dikkat çekti.

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde ilk kez sahne alan ünlü sanatçı, Millet Camii avlusunda kurulan özel stüdyodan yapılan canlı yayına da katıldı. Kanal D'nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı'nda Serdar Er'in sorularını cevaplayan Orhan Hakalmaz, iftar öncesinde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. "Uyan Ey Gönül" ilahisini seslendiren sanatçı, ardından "Gel Ha Gönül Havalanma" türküsüyle kulakların pasını sildi. Her iki performans, yayın sonrası dijital medyada da büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

"Bir Ramazan Akşamı", ramazan boyunca her gün saat 18.00'de canlı yayınla Kanal D'de ekrana geliyor.