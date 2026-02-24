×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Bir Ramazan Akşamı'na konuk olan Orhan Hakalmaz: Ölüme çok hazırdım!

Güncelleme Tarihi:

#Orhan Hakalmaz#Türk Halk Müziği#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 11:25

Böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli olan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Orhan Hakalmaz, hastalığının ardından ilk kez konuştu. "Ölüme çok hazırdım. Bir imtihandan geçtik" dedi.

Haberin Devamı

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden Serdar Er'in sunumuyla canlı yayınlanan Kanal D'nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı'na konuk olan Orhan Hakalmaz, yaşadığı ağır süreci anlattı. "Her günümüze şükretmemiz lazım" diyen sanatçı, diyaliz döneminin kendisi için büyük bir sınav olduğunu vurguladı. "Zor bir süreçti. Ameliyata giderken 'Allah'ım ben hazırım, hakkımda hayırlısı neyse o olsun. Ölümse ölüm' diye düşündüm" itirafında bulunan Hakalmaz, organ bağışının önemine de dikkat çekti.

Bir Ramazan Akşamına konuk olan Orhan Hakalmaz: Ölüme çok hazırdım

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde ilk kez sahne alan ünlü sanatçı, Millet Camii avlusunda kurulan özel stüdyodan yapılan canlı yayına da katıldı. Kanal D'nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı'nda Serdar Er'in sorularını cevaplayan Orhan  Hakalmaz, iftar öncesinde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. "Uyan Ey Gönül" ilahisini seslendiren sanatçı, ardından "Gel Ha Gönül Havalanma" türküsüyle kulakların pasını sildi. Her iki performans, yayın sonrası dijital medyada da büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

"Bir Ramazan Akşamı", ramazan boyunca her gün saat 18.00'de canlı yayınla Kanal D'de ekrana geliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orhan Hakalmaz#Türk Halk Müziği#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!