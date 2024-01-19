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Bir ponzi vurgunu daha! Yüksek kâr vaadiyle 100 milyon TL...

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Çankırı#Ponzi
Bir ponzi vurgunu daha Yüksek kâr vaadiyle 100 milyon TL...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 23:59

Çankırı’da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi.

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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandıran şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi. Materyallere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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#Dolandırıcılık#Çankırı#Ponzi

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