Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

#Manisa Trafik Kazası#Şehit Polis Ali Barut#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Kasım 16, 2025 14:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut’un (34) şehit olduğu, Hatice Ü.’nün (24) ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'da 34 yaşındaki polis memuru Ali Barut'un şehit olduğu trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi.  Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YARALI POLİSİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ŞEHİT POLİS İÇİN CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

 

