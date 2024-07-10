Bir Polatgiller vakası daha

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MASAK’ın hazırladığı raporlar doğrultusunda fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler emniyet tarafından geniş çaplı olarak incelendi. İstanbul merkezli soruşturmada çok sayıda kişi yakın takibe alındı. Çalışmaların ardından 25 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim (nüfus kâğıdında Neslihan) Güngen ile eşi İnanç Güngen de yer aldı.

KARA PARA DA VAR ADAM YARALAMA DA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Sahte ‘CE’ belgeleri düzenleyerek, herhangi bir kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı ‘taksirle yaralama’ suçuna sebep oldukları tespit edilen Güngen çiftinin, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikâyetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda yasadışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.” (ANKARA)

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‘DİLAN’I SEKTÖRE BEN SOKTUM’

Bir televizyon kanalına konuşan Neslim Güngen, “Dilan Polat’ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım” demişti.

Güngenler de tıpkı Dilan-Engin Polat çifti gibi parayla oynadıkları görüntüler paylaşıyor.

SAHTE KALFALIK VE CE BELGESİ ÇIKARMIŞLAR

Neslim ve İnanç Güngen’in, sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri belirlendi. Sahte CE belgeleri düzenleyerek de herhangi bir medikal kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde satış yaptıkları; 44 ayrı “taksirle yaralama” suçuna sebep oldukları tespit edildi.

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120’DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

120’den fazla güzellik merkezi şubesi, kitapları ve çıkardığı şarkılarla tanınan Neslim Güngen, o dönem aldatıldığını iddia ederek yayınladığı videoda, medikal malzeme satan Cosmones Medikal’in sahibi eşi İnanç Güngen’e boşanma davası açtığını açıklamıştı. (Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)

CE BELGESİ NEDİR?

CE belgesi (işareti), Avrupa Birliği içinde satılan belirli ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereksinimlerine uygun olduğunu gösteren bir sertifika. Bu belge, üreticinin veya ithalatçının ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve gerekli değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini beyan ediyor.