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Bir PKK’lı daha yakalandı: Lavrion’dan geliyorlar

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#Yunanistan#Lavrion#PKK
Bir PKK’lı daha yakalandı: Lavrion’dan geliyorlar
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra eylem için İstanbul’a geldiği belirlenen PKK’lı Ünal Güneş yakalandı.

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İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasına göre, Güneş 2021’de Lavrion’da eğitim aldıktan sonra Irak’a geçti. 29 Temmuz 2022’de ise pasaportunu kullanarak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a geldi. Güneş’in adresinin belirlenmesinin ardından geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi. Özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonda PKK’lı terörist yakalandı. Lavrion’da eğitim alıp İstanbul’a gelen Hüsamettin Tanrıkulu da 3 Eylül günü yakalanmıştı.

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#Yunanistan#Lavrion#PKK

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