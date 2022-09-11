Bir PKK’lı daha yakalandı: Lavrion’dan geliyorlar

Haberin Devamı

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasına göre, Güneş 2021’de Lavrion’da eğitim aldıktan sonra Irak’a geçti. 29 Temmuz 2022’de ise pasaportunu kullanarak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a geldi. Güneş’in adresinin belirlenmesinin ardından geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi. Özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonda PKK’lı terörist yakalandı. Lavrion’da eğitim alıp İstanbul’a gelen Hüsamettin Tanrıkulu da 3 Eylül günü yakalanmıştı.