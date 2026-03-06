Bir Pedro Sanchez olamıyoruz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi Çiftçiler Buluşması İftar Programı’nda özetle şunları söyledi: “Eskiden ki Haymanalılar bilir, bütün Türkiye duysun; bir kilo buğday satınca 6 litre mazot alınıyordu. Doğru mu? Şimdi 1 kilo buğday satıyorsun, 1 kilo mazot almıyor. Peki biz ne yapacağız? Biz mazottan ÖTV’yi kaldıracağız. Pompada bugün olduğu gibi 65 lira değil, mazot çiftçiler için 31-32 lira olacak.

Filistin’deki 71 bin Gazzeli’nin ölümünden sorumlu Netanyahu’yla, eli kanlı Netanyahu’yla, dünyanın öbür ucundan buraları karıştıran Trump İran’a bombalar atıyor. Maalesef 160 tane kız çocuğu daha ilk günden öldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ‘Üslerimi kullandırmam, savaşa karşıyım’ diyor. Ama Pedro Sánchez İspanyol. Arada dünya yol var, komşuluk yok. Adam Hrıstiyan.

BİZ KOMŞUYUZ AKRABAYIZ

Ama biz komşuyuz, akrabayız, yan yanayız. Aynı dindeniz. Ramazan mübarek günde bir Pedro Sánchez olamıyoruz. Onun için hem İran’daki saldırılara karşı Adalet ve Kalkınma Partisi’ni Trump’tan değil Allah’tan korkmaya davet ediyorum. Hem de diğer taraftan eli kanlı Netanyahu ile birlikte Gazze’yi işgal planında ‘Buradan Filistinlileri süpüreceğiz, oraya biz gideceğiz oteller dikeceğiz, oraya kumarhaneler yapacağız, doğalgazına da biz çökeceğiz’ diyen Trump’ın Gazze’yi işgal masasından bir an önce kalkmasını, Filistin’in yanında durmasını bekliyorum.”