Bir ömür 10 taksite sığar mı

Kazakistan’dan 2023 yılında Antalya Alanya’ya tatil için gelen Aliya Kulmagambetova (38), gezmek için kaldığı otelden ayrıldı. D400 karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kulmagambetova’ya, Fatma E.’nin kullandığı otomobil çarptı. Savrulan Kulmagambetova hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatma E. ifadesinde, Kulmagambetova’nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarmak için kornaya bastığını, kulağında kulaklık olduğu için duymadığını ve frene bastığını ancak aracın durmadığını söyledi. Fatma E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kulmagambetova’nın cenazesi Kazakistan’a gönderildi.

‘KAZANIN ÜZERİNDEN DAHA 10 GÜN GEÇMİŞKEN EĞLENİYORDU’

Kaza yerinde yapılan incelemede, Fatma E.’nin kullandığı araca ait 48 metre fren izi olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda, Kulmagambetova’nın kusursuz olduğu, sürücü Fatma E.’nin tam kusurlu olduğu belirtildi. Aliya Kulmagambetova’nın annesi Dariga Daumbayevna ilk duruşmadaki ifadesinde, Fatma E.’yi affetmek istediğini ancak başsağlığı için bile aramadığını, aksine olaydan 10 gün sonra sosyal medya hesabından eğlenirken videolar yayınladığını söyleyerek cezalandırılmasını istedi.

2 yıldır süren davanın görüldüğü Alanya 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen duruşmada karar verdi. Mahkeme, Fatma E.’nin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, indirim yapılarak cezanın 2 yıl 1 aya düşürülmesine, cezanın 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilmesine, 4 ay süre ile de sürücü belgesine el konulmasına karar verdi. Fatma E.’ye verilen 30 bin 400 lira para cezasının, 10 taksitle ödenmesine hükmedildi. Kulmagambetova’nın ailesi, verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.

"KARARI AİLEYE NASIL ANLATACAĞIMI BİLEMEDİM"

- Kulmagambetova’nın ailesinin avukatı Ali Şan, “Bir insanın canına karşılık verilen ceza 30 bin 400 TL. Bu kararı aileye nasıl anlatacağımı bilemedim. Aile şu anda şok halinde” dedi.

Hayatını kaybeden kadının annesi Dariga Daumbayevna, “Bir kedi öldürüldüğü için 2.5 yıl hapis cezası verildi ama bir insanın hayatına 30 bin 400 TL değer biçildi. Davanın yeniden incelenmesi için istinafa başvuracağız. Adil bir karar bekliyor ve umuyoruz” diye konuştu.