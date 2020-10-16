Bir ölüm haberi daha geldi! Derya da hayatını kaybetti...
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sahte alkolden zehirlenen Derya Altan (24), hastanede hayatını kaybetti.
Lüleburgaz'ın Işıklar Mahallesi'nde oturan Derya Altan, iddiaya göre, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Altan'ın, yapılan kontrollerde, sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Derya Altan'ın cenazesi, bugün Müsellim köyünde toprağa verildi.
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