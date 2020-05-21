Bir odada kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce Abbas Mahallesi 316 Sokak üzerindeki bir apart dairenin kiralandığını ve kumarhaneye dönüştürüldüğü yönünde ihbar aldı. Polis, gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 odalı 40 metrekarelik dairenin bir odasında kumar oynayan 17 kişi yakalandı. 17 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde yapılan aramada ise çok sayıda alkollü içecek ve kumar malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.