Bir milletvekili daha koronavirüs

Türkoğlu, Twitter’dan “Değerli dostlar son bir ay içinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdım. Son olarak 7 Ağustos’ta yaptırdığım testin sonucu 8 Ağustos’ta açıklandı ve ne yazık ki, pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 gün süresince Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisi ve karantinada kalmam öngörülmüştür” diyerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.