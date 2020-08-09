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ANKARA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bir milletvekili daha koronavirüs

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Bir milletvekili daha koronavirüs
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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Türkoğlu, Twitter’dan “Değerli dostlar son bir ay içinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdım. Son olarak 7 Ağustos’ta yaptırdığım testin sonucu 8 Ağustos’ta açıklandı ve ne yazık ki, pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 gün süresince Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisi ve karantinada kalmam öngörülmüştür” diyerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

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