Bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Deniz Zaferi#18 Mart Şehitleri Anma Günü#Emine Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü kutladı, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

 NSosyal hesabından yayınladığı ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü mesajında, 18 Mart’ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirten Emine Erdoğan, “En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şanlı zaferin yıldönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekânları cennet olsun” dedi.               

 

 

