CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı şölende önce stadyumun dışında bekleyen gençlere “Mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin ve huzurun adresi olan Türkiye, sizin omuzlarınızda yükselecek” diye seslendi.

KARARLI BİR GENÇLİK

Erdoğan ardından stadyumdaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye’nin istikbalini gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir.

Spor ve sanat alanında başarılı gençler, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile stadyumdaki gençleri selamladı.

Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. En büyük yatırımı gençlerimize yaptık. Önce seçilme yaşını 30’dan 25’e, ardından 18’e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. 23 yıldır hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik.

Stadyumu dolduran binlerce gencin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilgisi büyüktü.

ÜNİVERSİTE SAYIMIZ 208’E ÇIKTI

2002’de yükseköğretime ayrılan bütçe sadece 2.5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibarıyla 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76’dan 208’e yükselttik. Yükseköğrenim yurt sayımızı 190’dan 873’e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde hem burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık. Kıymetli gençler, Türkiye’nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye’nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir.”

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı şenlikte Uğur Işılak, Ay Yola, DJ Burak Yeter, Sefo ve Merve Özbey sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şenlikte sahne alan Sefo ile fotoğraf çektirdi.

KÜRESEL VİZYONUMUZUN EN ÖNEMLİ TAŞIYICILARISINIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) koordinasyonunda yapılan ‘43’üncü Türk Günü Yürüyüşü’ne videomesaj gönderdi, özetle şunları söyledi: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye’nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını, hem de Türkiye’nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”