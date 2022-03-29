Bir mayın da İğneada’da

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UKRAYNA’nın Odessa limanı açıklarına döşediği iddia edilen ve Karadeniz’deki fırtına nedeniyle çıpalarından kurtulan “serseri mayınlar”dan biri daha Türkiye kıyılarına geldi. Milli Savunma Bakanlığı dün sabah Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir ‘serseri mayın’ tespit edildiğini ve mayının Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” denildi.

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830 KM UZAKTAN

Çıpasından ayrılan mayınlardan ilki geçen cumartesi günü İstanbul Boğazı açıklarına ulaşmıştı. Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayın nedeniyle İstanbul Boğazı 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılmış, mayının SAS timleri tarafından imhası sonrası Boğaz yeniden trafiğe açılmıştı. Deniz yoluyla yaklaşık 830 kilometre uzaklıktaki Ukrayna kıyılarından Türkiye kıyılarına doğru gelmeye başlayan mayınlar nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı da, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında geçen cumartesinden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğunu duyurmuştu.

NAVTEX YAYINLANMIŞTI



Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp, bölgede seyir halinde olan gemilerden “keskin gözcülük” yapmaları istenmişti. Mayınlara karşı TCG Akçay, TCG Akçakoca, TCG Amasra ile iki deniz karakol uçağı arama-tarama yapıyor.

SOVYET DÖNEMİNDEN KALMALAR

Mayınların Sovyetler Birliği döneminden kalma “YM” ve “YRM” tipi mayınlar olduğu değerlendiriliyor. İçlerinde 3 ile 20 kilogram arasında değişen TNT patlayıcılar bulunan mayınların balıkçı tekneleri için tehdit olduğu, büyük tonajlı gemileri de batırma gücü olduğu belirtiliyor.

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ROMANYA AÇIKLARINDA DA MAYIN BULUNDU

KARADENİZ sularında “serseri mayın” tehlikesi ciddi krize dönüşüyor. Dün Romanya açıklarında üçüncü mayına rastlandı. Romanya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre pazartesi sabahı balık avına çıkan “Olimpus-1” adlı tekne kıyıdan 70 mil açıkta mayın tespit etti ve sahil güvenlik ekiplerinebildirdi. Romanya Savunma Bakanlığı, mayının Midiya burnu açıklarında imha edildiğini açıkladı. (Nerdun HACIOĞLU)