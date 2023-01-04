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Bir magandanın portresi

Güncelleme Tarihi:

#Maganda#Taksici#Trafik
Bir magandanın portresi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförü, kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsünü 5 kilometre takip etti. Kırmızı ışıkta aracından inen taksi şoförü, otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.

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İstanbul Ümraniye’de pazar günü 17.30 sıralarında otomobiliyle seyir halinde olan Koray Akyol, emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförüne yol vermedi. Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü Akyol’u aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, Koray Akyol’un otomobilinin yanına geldi. Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti, yumruk ve tekmeyle saldırdı. Ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı.

‘LAFTAN ANLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ’

Otomobil sürücüsü Koray Akyol, “Şile otoyolundan Dudullu’ya bağlanırken, emniyet şeridinde önüme kırdı. Yol vermediğim için 5 kilometre boyunca takip edildim. Sonra da aracından inerek arabama vurmaya başladı. Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım. Aracından inip aracımın camına, sağına-soluna vurdu, tekmeler attı, küfretti. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Laftan anlayacak bir insan değildi. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Aracımın kapısını zorladı ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum ama, herhalde kapısını açıp beni darp edecekti. Şikâyetçi olmayı düşünüyorum. Bu tiplerin bir an önce cezasını bulmasını diliyorum” diye konuştu. 

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#Maganda#Taksici#Trafik

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