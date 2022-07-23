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Bir linke tıkladı, hayatı kâbusa döndü... Doktora 'oltalama' tuzağı: Tüm parasını kaybetti

#Dolandırıcılık#Nursen Mutlu#Para

İstanbul'da yaşayan doktor Nursen Mutlu, beyin kanaması geçiren babasının tedavi masrafları için evini sattı, parayı ise bir kripto para borsasına yatırdı. Telefonuna gelen bir mesaj ile borsadaki tüm parasını kaybetti. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz ile kameraman Ümit Sertabioğlu'nun özel haberi...

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Doktor Nursen Mutlu'nun babası kasım ayında beyin kanaması geçirdi. Mutlu tedavi masraflarını karşılamak için evini sattı ancak masrafların karşılanması için daha çok paraya ihtiyaç vardı. Mutlu o nedenle parasının değer kazanması için Türkiye'de çok bilinen bir kripto para borsasına yatırım yaptı.

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TELEFONUNA GELEN BİR MESAJ İSE PAHALIYA MALOLDU

Mutlu "Telefonuma bir mesaj geldi benim borsadaki mevcut paramın yüzde 15'i kadar coin verileceği yazıyordu. oradaki linke tıkladım ve orada açılan sayfada benim borsamın giriş sayfasıydı. oraya kullanıcı adı ve parolamı yazdım" dedi ama hesabına erişemedi. Doktor Mutlu "Kuşkulandım bir dolandırıcılık mı yapılıyor çünkü link açılmıyordu içime de bir kuşku düştü. şifremi değiştirdim" ifadelerini kullandı.

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'HESABINIZI KURTARACAĞIZ' DİYEREK İŞLEMLER YAPTIRDILAR

Mutlu dakikalar sonra ise 0850'li numaralı hattan arandı. Telefonun ucundakiler kendilerini müşteri hizmetleri olarak tanıttı. Dolandırıcılar her şeyi ince ince hesaplamıştı tıpkı profesyonel bir müşteri hizmetleri gibi mutlu arayan o kişiler sakin olun hesabınızı kurtaracağız diyerek 43 yaşındaki doktora çeşitli işlemler yaptırdı.

Bir linke tıkladı, hayatı kâbusa döndü... Doktora oltalama tuzağı: Tüm parasını kaybetti

Mutlu, "Borsa destek maili diye bir mail vardı bunu kopyalayıp yapıştırmamı oradan da buradaki cüzdana göndermemi istediler" dedi. Mutlu tüm işlemleri yaptı ve müşteri hizmetlerini aradı. Gerçek ise o an ortaya çıktı. Telefondakiler "Biz sizi aramadık, bu bizim numaramız değil" dediler

Doktor Nursen Mutlu'nun şimdi tek isteği kaybettiği birikiminin bulunması...

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#Dolandırıcılık#Nursen Mutlu#Para

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