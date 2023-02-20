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Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

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#Hatay#Deprem#Bina
Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce ev yıkılıp enkaza döndü, onbinlerce hayat yaşamdan koptu. Bazı binalar ise ibretlik şekilde ayakta duruyor. Antakya’daki kule şeklindeki bu bina da onlardan biri. Tepesinde kuş evi bulunan 5 katlı binadan, geride sadece ‘iskelet’i kaldı...

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Hatay, depremin en feci yıkımlara yol açtığı bölgelerden biri. Facianın merkezi ise Antakya. 3 bine yakın bina neredeyse tamamen enkaza dönmüş durumda. Büyük bulvarlar, caddeler etrafındaki apartmanlar, siteler şimdi sadece moloz yığını...

Dağ yamaçlarına kurulmuş mahallelerde ise, yıkım nispeten az. Hatta bazılarında hiç yok. Kayalık zemin, buradaki binaları depremin yıkıcı etkisinden korumuş.

İHMALLERİN DELİLİ

Hâlâ umutla canlı aranan noktaların bulunduğu, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Antakya’da çektim bu fotoğrafları. Her enkazın, her moloz yığının geride bıraktığı acı bir hikâye mutlaka var. Bazıları ise yaşanan dehşetin, göz yumulan ihmallerin delili gibi. Fotoğrafta yer alan kule şeklindeki binanın, deprem öncesinde bir yanında işyeri diğer yanında ise ev bulunuyormuş. Ancak ikisi de adeta taş üstünda taş kalmayacak şekilde yerle bir olmuş. Kule şeklindeki binanın ise sadece iskeleti ayakta...

GÜVENCİNLER KANATLANIYOR

En üstü kuş evi. İçinde güvercinler var. Güvercinler, ara ara kanatlanarak, yok olan kentin semalarında uçuyor. 5 katlı kule şeklindeki binanın orta katları, küçük bölümlerden oluşuyor. Ne olduğunu anlamak pek mümkün değil... Çevrede sessizlik hâkim. Bu nedenle kimseden binayla ilgili bilgi alamıyorum. Enkazda asılı kalan işyerinin tabelasındaki telefon numaralarını arıyorum, ancak o telefonlar artık çalmıyor...

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#Hatay#Deprem#Bina

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