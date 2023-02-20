Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

Haberin Devamı

Hatay, depremin en feci yıkımlara yol açtığı bölgelerden biri. Facianın merkezi ise Antakya. 3 bine yakın bina neredeyse tamamen enkaza dönmüş durumda. Büyük bulvarlar, caddeler etrafındaki apartmanlar, siteler şimdi sadece moloz yığını...



Dağ yamaçlarına kurulmuş mahallelerde ise, yıkım nispeten az. Hatta bazılarında hiç yok. Kayalık zemin, buradaki binaları depremin yıkıcı etkisinden korumuş.



İHMALLERİN DELİLİ



Hâlâ umutla canlı aranan noktaların bulunduğu, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Antakya’da çektim bu fotoğrafları. Her enkazın, her moloz yığının geride bıraktığı acı bir hikâye mutlaka var. Bazıları ise yaşanan dehşetin, göz yumulan ihmallerin delili gibi. Fotoğrafta yer alan kule şeklindeki binanın, deprem öncesinde bir yanında işyeri diğer yanında ise ev bulunuyormuş. Ancak ikisi de adeta taş üstünda taş kalmayacak şekilde yerle bir olmuş. Kule şeklindeki binanın ise sadece iskeleti ayakta...



GÜVENCİNLER KANATLANIYOR



En üstü kuş evi. İçinde güvercinler var. Güvercinler, ara ara kanatlanarak, yok olan kentin semalarında uçuyor. 5 katlı kule şeklindeki binanın orta katları, küçük bölümlerden oluşuyor. Ne olduğunu anlamak pek mümkün değil... Çevrede sessizlik hâkim. Bu nedenle kimseden binayla ilgili bilgi alamıyorum. Enkazda asılı kalan işyerinin tabelasındaki telefon numaralarını arıyorum, ancak o telefonlar artık çalmıyor...