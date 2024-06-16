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Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar hastaneye akın etti

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#Kurban Bayramı#Acemi Kasap#Hastane
Bir Kurban Bayramı klasiği Acemi kasaplar hastaneye akın etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 08:30

Kurban keserken kendini yaralayanlar her bayram hastanelerin yolunu tutuyor. Bu bayram da manzara değişmedi. Aciller acemi kasaplarla dolup taştı.

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Kayseri'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

Bir Kurban Bayramı klasiği Acemi kasaplar hastaneye akın etti

ERZİNCAN’DA ACEMİ KASAPLAR HASTANENİN YOLUNU TUTTU

Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

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#Kurban Bayramı#Acemi Kasap#Hastane

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