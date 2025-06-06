Manzara yine değişmedi! Bir Kurban Bayramı klasiği: Koşarak geldiler

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SAMSUN- Samsun'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

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SİVAS- Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DÜZCE- Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

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MALATYA - Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı namazının ardından Malatya'da kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar, kesim sırasında yaşadıkları kazalarla hastanelik oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran vatandaşlardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçakla el, kol ve bacak bölgelerinden yaralandı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları ve mümkünse işi ehline bırakmaları konusunda uyardı.

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BURSA- Bursa’da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi. Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 23 kişi, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Kent merkezinde ise kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

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SAKARYA - Sakarya’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘acemi kasaplar’ ile dolup taştı. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş acil servislere koştu.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar, kullandıkları aletlerle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen veya kurbanlık hayvanları yatırma sırasında yaralanan vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu.

"ASLINDA BU İŞİ BİZ DEĞİL KASAPLARIN YAPMASI LAZIM"

Kurban kesimi sırasında elinden yaralanarak hastaneye başvuran Sinan Küçükbileci, "11’inci sıradaymışım, öyle söylediler içeriden. Küçük bir kesik, 6 dikiş atıldı ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu işi biz değil, kasapların yapması lazım. Biz eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Ailecek kesiyoruz kurbanı. Bıçak kaydı, yanlışlıkla oldu. Allah başka keder vermesin" diye konuştu.

KAYSERİ- Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Yakup Çelik (62), "Bıçak değdi. Ayağımda çok bir şey yok" dedi.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelenek bozulmazken, kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kesici aletler veya hayvanın darbeleri sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne ve diğer hastanelere akın etti.

ESKİŞEHİR- Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde acemi kasaplar yine acillere akın etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniği'ne geldi. Çoğu vatandaşın ise elinden ve bacağından bıçak darbeleriyle yaralandığı görüldü. Yaralı vatandaşların çoğu kendi araçlarıyla acil polikliniğine gelirken, durumu kısmen daha ağır olan hastalar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye getirildi. Öte yandan sabah getirilen bir vatandaşın balta ile bacağını derin kestiği, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.