×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir köy seferber oldu! Bu kez ağaç tepesinde görüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bayburt#Aydıntepe#Yavru Ayı
Bir köy seferber oldu Bu kez ağaç tepesinde görüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 10:15

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde annesi olmadan dolaşan yavru ayı, bu kez bir ağacın tepesinde görüldü. Köpeklerin kovalaması sonucu ağaca tırmanan ve burada bekleyen yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile köylüleri seferber etti. Yavru ayıyı kurtarma girişimi, ayının ağaçtan atlayarak dağlık alana kaçmasıyla son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde yaklaşık bir aydır görülen ve tarlalardaki sebzelerle hayatta kalmaya çalışan zayıf yavru ayı, daha önce DKMP ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen bulunamamıştı. Köy sakinlerinin yavru ayının köpekler tarafından zarar görmemesi için çabası sürerken, bu kez ayı bir ağacın üzerinde fark edildi.

Bir köy seferber oldu Bu kez ağaç tepesinde görüldü


AĞAÇTAKİ AYI İÇİN İTFAİYE DESTEĞİYLE KURTARMA GİRİŞİMİ

Köylüler, yavru ayıyı ağaçta görünce durumu hemen DKMP ekiplerine bildirdi. Ekiplerin köye gelmesiyle birlikte, Aydıntepe itfaiyesinden de yardım istendi. İtfaiye aracının yardımıyla ağaca yaklaşan DKMP personeli, yorgun ve zayıf düşmüş yavru ayıyı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Ancak ağacın üzerinde dakikalarca duran ve iyi beslenemediği için bir hayli zayıfladığı görülen yavru ayı, gücünü kaybedince beklenmedik bir hamle yaptı. Yavru ayı, kurtarılmaya çalışıldığı sırada aniden ağaçtan atlayarak, kaçmaya başladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAnnesini kaybeden yavru ayı için köylüler harekete geçtiAnnesini kaybeden yavru ayı için köylüler harekete geçtiHaberi görüntüle

KAÇAN AYININ PEŞİNDE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yavru ayının kaçması üzerine hem DKMP ekipleri hem de köy sakinleri seferber oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan köy sakinlerinden Ahmet Bayram, ayının önünü kesmeye çalıştığı esnada telefonuyla birlikte yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen yavru ayı, ekiplerin ve köylülerin elinden kurtularak, hızla dağlık alana doğru koştu ve gözden kayboldu.

Bir köy seferber oldu Bu kez ağaç tepesinde görüldü

Köy sakinleri, annesini kaybettiği düşünülen ve güçsüz düşen yavru ayının bir an önce koruma altına alınması için yoğun çaba gösterirken, yaşanan hareketli anlar köy sakinlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Köylülerin yavru ayıyı kurtarma operasyonu ve yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayburt#Aydıntepe#Yavru Ayı

BAKMADAN GEÇME!