Bir köy karantinaya alındı: Bölgeye giriş ve çıkışlar durduruldu! 'Bir köpek ısırması sonucu oldu'

Haberin Devamı

Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir hayvanda hastalık belirtileri görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvandan alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda "kuduz" olduğu kesinleşti.

Vakanın doğrulanmasının ardından hastalık yayılma riskine karşı ivedilikle hareket eden yetkililer, Kadıköy köyünü karantinaya aldı. Köpek ve eşek itlaf edilirken, köy girişine "Kuduz Riskli Alanı" tabelası asılarak bölgeye canlı hayvan giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu.

Haberin Devamı

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için koruyucu önlemleri artırdı. Bu kapsamda, bölgedeki tüm sahipli hayvanlar ve çoban köpekleri titizlikle aşılanıyor, köy sakinlerine hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında eğitim veriliyor.Saha ekipleri, muhtemel temaslı durumları takip ederek süreci kontrol altında tutuyor.

Yetkililer, vatandaşların sahipsiz veya agresif davranışlar sergileyen hayvanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İhtimal üzerine bir temas durumunda veya şüpheli vakalarda en yakın sağlık kuruluşuna ya da tarım müdürlüklerine hızlı bildirim yapılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Köy sakinlerinden çiftçi Vatan Onat, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Bir köpek ısırması sonucu eşekte kuduz vakası görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.