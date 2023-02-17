Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir köy göç alıyor, bir köy boşalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#KÖY#GÖÇ
Bir köy göç alıyor, bir köy boşalıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Depremin ardından Adıyaman’dan göç edenlerin ilk adresleri çoğunlukla yakın bölgelerde tanıdıklarının bulunduğu köyler.

Haberin Devamı

Eşyalarını kurtarabilenler köyde ya yakınlarının yanına sığınıyor ya da bu köylerde tek katlı bir ev kiralayıp kısa süreliğine yerleşiyor. Ancak bu noktada iki farklı durum yaşanıyor. Adıyaman’ın bazı köyleri ise depremden ciddi derecede etkilenmiş durumda. Aksu ve Recep köyleri gibi Malatya yolu üzerindeki dağ yamaçlarına inşa edilmiş köylerde çok sayıda ev enkaza dönüşürken onlarca vatandaş da bu depremde hayatını kaybetti. Bu iki köyde yaşayanlar önceki gün Hürriyet’e konuşmuş ve kayıplarının büyük olduğunu söyleyip devletten kendilerine yeni bir yer, yeni bir köy istemişlerdi.

SADECE BEKÇİ VAR

Artık defin işlemlerini de tamamlayan bu köylerde hayat durdu. Köylülerin çoğu yakın kentlerdeki akrabalarının yanına göç etti. Recep Köyü’nden Mehmet Can (60), son durumu şöyle anlatıyor: “Çok büyük bir afet yaşadık. Bizim kıyametimiz oldu. Dev kayalar yolları parçaladı. Evlerimiz başımıza yıkıldı. Yıllardır taş taşıyıp ördüğümüz tarla duvarları yerle bir oldu. Artık bu köylerde hayat bizim için zor. Dün itibarıyla köylerimizde bir-iki bekçi bırakıp başka yerlere geçtik. Zaten ne evimiz kaldı, ne canımız, ne hayvanımız. Kalan bir iki ev için bir de resmi yetkililer gelir diye bekçi bıraktık. Çoğu köyde de çok az insan kaldı. Sürekli kaya düşüyor yukardan. Orda kalanlar için de risk.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#KÖY#GÖÇ

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem