Bir köy göç alıyor, bir köy boşalıyor

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Eşyalarını kurtarabilenler köyde ya yakınlarının yanına sığınıyor ya da bu köylerde tek katlı bir ev kiralayıp kısa süreliğine yerleşiyor. Ancak bu noktada iki farklı durum yaşanıyor. Adıyaman’ın bazı köyleri ise depremden ciddi derecede etkilenmiş durumda. Aksu ve Recep köyleri gibi Malatya yolu üzerindeki dağ yamaçlarına inşa edilmiş köylerde çok sayıda ev enkaza dönüşürken onlarca vatandaş da bu depremde hayatını kaybetti. Bu iki köyde yaşayanlar önceki gün Hürriyet’e konuşmuş ve kayıplarının büyük olduğunu söyleyip devletten kendilerine yeni bir yer, yeni bir köy istemişlerdi.

SADECE BEKÇİ VAR

Artık defin işlemlerini de tamamlayan bu köylerde hayat durdu. Köylülerin çoğu yakın kentlerdeki akrabalarının yanına göç etti. Recep Köyü’nden Mehmet Can (60), son durumu şöyle anlatıyor: “Çok büyük bir afet yaşadık. Bizim kıyametimiz oldu. Dev kayalar yolları parçaladı. Evlerimiz başımıza yıkıldı. Yıllardır taş taşıyıp ördüğümüz tarla duvarları yerle bir oldu. Artık bu köylerde hayat bizim için zor. Dün itibarıyla köylerimizde bir-iki bekçi bırakıp başka yerlere geçtik. Zaten ne evimiz kaldı, ne canımız, ne hayvanımız. Kalan bir iki ev için bir de resmi yetkililer gelir diye bekçi bıraktık. Çoğu köyde de çok az insan kaldı. Sürekli kaya düşüyor yukardan. Orda kalanlar için de risk.”