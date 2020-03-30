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İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

Bir köy daha karantinaya alındı!

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Bir köy daha karantinaya alındı!
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.

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