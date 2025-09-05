×
Bir kişinin ölümüne neden olan ağır ceza mahkemesi hakimi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 20:26

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada B.C., hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü olan hakim V.İ., kazanın ardından tutuklandı.

Kaza, 3 Eylül Çarşamba günü Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim V.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile aynı yönde seyir halindeki B.C.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan B.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan hakim V.İ. ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 

 

