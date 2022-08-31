Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelik olduğu köyde 50 gün sonra yeni zehirlenme şüphesi

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Su#Zehirlenme
Bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelik olduğu köyde 50 gün sonra yeni zehirlenme şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 16:05

Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva Köyü'nde 50 gün sonra 2 kişi daha kanlı ishal ve mide bulantısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Vakaların, köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda birçok kişi, kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vaka sayılarının artmasıyla valilikten yapılan son açıklamaya göre 141 kişi hastanelere başvurdu. Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Hastanede 1'i yoğun bakımda olmak üzere 9 hastanın tedavisi devam ederken, 50 gün sonra biri dün ve diğeri bu sabah olmak üzere 2 kişi daha benzer belirtilerle hastaneye başvurdu.

Hastalardan birinin köyde oturmadığı ancak Kurban Bayramı'nda köye geldiği, diğerinin ise daha önce hastalanıp taburcu olan kişi olduğu öğrenildi. Vakaların köydeki zehirlenmelerle ilgili olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Evlerinde bulunan et ve su kaynaklarından numuneler alındı.

Haberin Devamı

Öte yandan zehirlenme vakaları nedeniyle bölge halkının bir kısmının yayla ve şehir merkezlerindeki evlerine göç ettiği köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyaçları ise İl Özel İdaresi tarafından getirilen şişelerdeki sularla karşılanıyor. 

Gözden Kaçmasın

Sudan zehirlenen 1 kişi ölmüş, 141 kişi hastanelik olmuştu Köyü terk ettilerSudan zehirlenen 1 kişi ölmüş, 141 kişi hastanelik olmuştu! Köyü terk ettilerHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Su#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer

BAKMADAN GEÇME!

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer