Bir kişi ölmüştü! Polis kırık fardan şüpheli sürücüyü buldu!

Bir kişi ölmüştü Polis kırık fardan şüpheli sürücüyü buldu
Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında 20 Ekim'de kara yolu kenarında ölü bulunan kişinin İbrahim Çakal olduğu tespit edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

230 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından olay yerinde yapılan incelemede bulunan araç farı kırıklarının marka eşleştirmesi sonucu İbrahim Çakal'a çarptığı değerlendirilen araç tipi belirlendi. Kaza yeri çevresinde güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki iki noktada yer alan kameralardan 230 saatlik görüntü incelemesi yapan ekip, 13 şüpheli araç tespit etti.

KIRIK FAR PARÇALARI 

Olayın ardından aracın başka bir kente gitmiş olabileceği değerlendirilerek Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yürütülen analiz sonucu şüpheli araç sayısı 2'ye düşürüldü. Araçlardan birinin Bartın'da tamir ettirildiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemede, tamir ettirilen minibüsün farı ile olay yerinde bulunan kırık far parçaları eşleşti.

Bunun üzerine minibüsün sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Kastamonu'ya getirilen M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

