Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

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Türkiye’de 100’ün üzerinde doğal ya da yapay göl bulunuyor. Yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan ve ziyaretçilerine biraz olsun ferah bir nefes alma fırsatı sunan bu göller, ne yazık ki yanlış su politikaları, kirlilik ve iklim krizinin neden olduğu kuraklık gibi etkenlerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya… Fakat bu etkenlere yenik düşmemek için direnen pek çok gölümüz de bulunuyor.

Üstelik bu göller kışın beyaz örtüyü üzerlerine çektiklerinde ortaya harika manzaralar çıkıyor. Hatta tamamen buz tutan göllerimizde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve kızakla kaymak gibi aktiviteler bile yapılabiliyor.

Ben de gezgin ve seyahat yazarları Didem Mutçalıoğlu, Nurgül Büyükkalay, Erdoğan Gümüş ve Burcu Gürtürk Kadak’a, hazır havalar soğumuş ve Meteoroloji de kar uyarılarında bulunmuşken 'Türkiye’nin kış aylarında en güzel manzaralara bürünen gölleri hangileri?' diye sordum. 10 şehirden birbirinden güzel 15 gölü önerdiler.



İzmir’in soğuk güzeli: Gölcük Gölü / İzmir



İzmir ve kış çok bağdaştırılmasa da Ödemiş’te Bozdağ Kayak Merkezi yakınında ve 1100 metre rakımda bulunan Gölcük Gölü, kışın en çok yakıştığı göllerden biri. Göl, yine aynı isimli çam ağaçlarıyla çevrili yaylada yer alıyor. Burada hava, hemen yakınındaki Ödemiş’ten 10 derece kadar soğuk da oluyor. Zaten bu nedenle Osmanlı zamanında, yazlık olarak kullanılan bir yer olarak biliniyor. Doğal olarak kışın da kar alan ve harika manzaralar veren bir yere dönüşüyor.



Gezgin Didem Mutçalıoğlu, “Gölün çevresi çam ağaçlarıyla süslü yamaçlara bakıyor, bu ağaçlar karla bembeyaz kaplandığında ise manzarasına doyum olmuyor” dedi ve ekledi:



“Gölün çevresinde birçok kafe yer alıyor ve kamp alanları da mevcut. Ayrıca gölün çevresindeki yolun iki yanında sıra sıra çınar, kestane, salkım söğüt gibi ağaçlar bulunuyor. Bu ağaçların karla kaplı manzarasında yürüyüş yapmak bambaşka bir keyif. Üstelik bütün bunlar İzmir’e sadece 1,5 saat uzaklıkta…”



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Kış rotası Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres Haberi Görüntüle

Muhteşem bir manzara: Ulugöl / Ordu



Ordu merkeze araçla 2 saat uzaklıkta bulunan Ulugöl, kesinlikle ailecek gidip görmeye değer bir adres. Ulugöl, Ordu Gölköy’de Ulugöl Tabiat Parkı içinde Çambaşı Yaylası’nda ve 1200 metre rakımda yer alıyor.



Göl, böyle bir yükseklikte olunca kışın sert geçtiği gibi, harika kar manzaraları da ortaya çıkıyor. Didem Mutçalıoğlu, “Ulugöl küçük bir göl ve bu onu çok daha fotojenik yapıyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

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“Çevresinde sıralanmış kayın, kızılağaç, gürgen, akçaağaç gibi ağaçlar kışın kar örtüsü altında bambaşka bir manzara sunuyor. Gölün çevresindeki yürüyüş yolu ise karlar içinde nefes kesici oluyor. Çekeceğiniz her bir kare, kartpostallık görüntüler veriyor. Ayrıca gölün yanında bir şeyler yeme içme olanağı da sunan tesis mevcut. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim, göle gelirken geçtiğiniz yolların da manzarası muhteşem.”



Turistlerin de popüler adresi: Borçka Karagöl / Artvin



Türkiye’de birçok yerde Karagöl adında göl var ama en ünlüsü Borçka Karagöl. Göl, 1500 metre rakımda bir heyelan gölü. Burası Artvin’in Borçka ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve yolu gayet düzgün. Hem güzelliği hem ulaşım kolaylığı bu gölü, turistler için de çok popüler bir yer yapıyor.





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Kışın gölün daha tenha olduğunu ve kar altındaki gölün manzarasının tamamen size kaldığını vurgulayan Didem Mutçalıoğlu, “Borçka Karagöl Tabiat Parkı sınırları içinde kalan göl çevresini saran sık ve yaşlı ağaçlı ormanlarıyla karlar altında doyum olmayan manzaralar sunuyor. Çevresindeki yürüyüş yoluyla farklı açılardan bin bir güzellik sunan görüntüler eşliğinde karlı göl manzarasının tadına sonuna kadar varabiliyorsunuz” dedi.

Mutçalıoğlu, “Bu doğanın yanı başında konaklamak isterseniz gölün yanındaki harika konumdaki tesiste konaklama imkânı da var” diye de ekledi.



Hem manzarası hem de yemekleri harika: Eğirdir Gölü / Isparta



Isparta merkezden Eğirdir’e doğru araçla tepeden inerken harika bir göl manzarası karşılar sizi. Eğirdir iç kesimlerde olsa da gezerken zaman zaman kendinizi Akdeniz’in küçük bir sahil kasabasında hissedebilirsiniz.



Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Eğirdir; balık restoranları, plajları, göle bakan müstakil evleri ile göl kenarında şirin bir kasaba” dedi ve şu bilgileri paylaştı:





“Sazan dolma, tatlı su levreği ve kerevit, tatmanız gereken Eğirdir’e özgü en meşhur lezzetlerden. Sazan dolma, balığın içine iç pilav doldurulmasıyla yapılıyor. Eğirdir’de çıkan tatlı su ıstakozu yani kerevit dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösteriliyor.”









Doğa fotoğrafçılığı meraklılarına özel: Kovada Gölü / Isparta



- Kovada’nın karla kaplı doğasında yürüyüş, piknik, doğa araştırması, kuş gözlemciliği ve tırmanma gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Gölün olduğu bölgede birbirinden güzel yürüyüş rotaları da bulunuyor. Fakat rotanızı belirlemeden önce ziyaretçi tanıtım merkezinden bilgi almanızda fayda var.





Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay





Bir kış masalı: Çıldır Gölü / Ardahan



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Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay“Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir, yemyeşil ormanlık alanlar ve meyve bahçeleri ile göller bölgesinin de göz bebeği. Kalesi, tarihi cami ve kiliselerin olduğu ‘Yeşilada’ diğer adıyla ‘Nis’ en popüler bölgesi. Temeli taş olan ahşap evleri, salaş balıkçıları ile Yeşilada’yı yürüyerek dolaşması çok keyifli. Eğirdir’in bir özelliği de cittaslow yani yavaş şehir olması. Ailecek burada harika zaman geçireceğiniz garanti.”Büyükkalay, Eğirdir’de tadına bakmadan dönülmemesi gereken lezzetlerle ilgili de şu bilgileri verdi:Eğirdir Gölü’nden kopup ayrı bir göl haline gelmiş ve karstik çöküntüler sonucu oluşmuş olan Kovada Gölü de Isparta’nın en güzel göllerinden bir diğeri. Karların kapladığı bembeyaz ağaçlar arasından gidilen harika bir yolu var.Kovada, Isparta şehir merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Gölün yer aldığı milli parka adım atar atmaz onlarca kuş karşılıyor sizi. Etrafı sık ormanlık alanlarla ve ormanlık dağlarla kaplı. Ayrıca Kovada’nın flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliği de müthiş. Tüm çevre meşe ağaçları, kızılçam, karaçam, sedir, ardıç gibi ağaç türleri ve funda, mersin, sandal, böğürtlen, defne gibi maki florasının çalıları ile kaplı.Fotoğraf: Nurgül BüyükkalayNurgül Büyükkalay, göl ve çevresi için “Doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız harika fotoğraflar yakalayabilirsiniz” dedi ve şu önerileri paylaştı:- Kovada çevresinde yüzlerce çeşit hayvan barınıyor. Yaban keçisi, sansar, porsuk, tilki, yaban domuzu, tavşan ve sincap en çok bulunan canlılardan. Kuşlardan ise keklik, kaz, yaban ördeği, angut ve çulluk bölgede görülen türlerden. Mili park içerisinde ziyaret edeceğiniz bir ‘doğa müzesi’ var. Bölgede yaşayan ve ölü olarak bulunan hayvanlar içi doldurulmuş bir şekilde sergileniyor.Çıldır Gölü, kış tatili denince akla gelen ilk yerlerden biri artık. Bu durumun oluşmasında son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi seyahatlerinin etkisi büyük. Kars’a 70 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü, Ardahan’a bağlı.

Çıldır, ülkemizde karın ilk düştüğü yerlerden biri. Tüm kış mevsimi boyunca donuyor. Kendinizi bir kış masalının ortasında bulacağınız gölde, atlı kızak yapmak ve buzu kırarak balık avlamak yapacağınız aktiviteler arasında ancak en güzeli gölün uçsuz bucaksız beyazlığı ve maviliğinde yürüyüş yapmak.





- Gölebakan-Kısır Dağı-Lehimli Yaylası Gölü yükseklerden izleyeceğiniz bir rota. 14 kilometrelik bir yol burası ancak kış aylarında yürüyüş için 3 kilometrelik bölümü öneriliyor. Gölebakan Köyü ve Kars il sınırındaki Gülyüzü köyü arasındaki yol da kendinizi çok zorlamadan yürüyeceğiniz bir başka rota.









Kışın da çok güzel: Yedigöller / Bolu

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“Donmuş göl üzerinde yürümek bir süre sonra çok normal bir şeymiş gibi gelse de zaman zaman her an kırılmaya hazırmış gibi görünen buz tabakasına baktıkça heyecan yaşıyorsunuz” diyen Nurgül Büyükkalay, Çıldır Gölü’nde yapılacak yürüyüş ile ilgili şu detayları paylaştı:- Çıldır Gölü’nün 18 kilometre uzunluğu ve 30 metre derinliği var. Gölün üzerinde yürüyüşle beraber göl çevresinde de yürüyeceğiniz harika rotalar bulunuyor.Olağanüstü güzelliğe sahip Yedigöller, yılın 365 günü tam bir doğa harikası olarak nitelendirilebilecek güzellikler sergilerken, kar yağışıyla birlikte bambaşka bir görünüme kavuşuyor.

Sessiz ve sakin ortamı, muhteşem manzarası, doğa yürüyüşü yapmaya elverişli arazi yapısı, şelaleleri, zengin bitki örtüsü ve sportif olta balıkçılığı gibi rekreasyonel faaliyetler açısından ideal bir rota…





Bolu’nun 42 kilometre kuzeyinde ve Zonguldak’ın güneyinde yer alan Yedigöller, aynı zamanda ülkemizin en çok bilinen milli parklarından biri… Milli parkta 1500 metre mesafede sıralanmış irili ufaklı yedi göl bulunuyor.

Göller yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı. Platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl. Oldukça zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip; başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, ıhlamur, titrek kavak, sarıçam, karaçam, köknar, fındık bunlardan bazıları.





“İster profesyonel olsun isterse amatör tüm fotoğraf tutkunları için her mevsim olduğu gibi kışın beyaz örtü içinde muhteşem bir görünüme kavuşan Yedigöller, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez adreslerden biri… Üstelik, kış mevsiminde kamp kurmayı sevenler için de biçilmiş kaftan. Ayrıca bungalov tarzı evlerde konaklama imkânı da bulunuyor.”









Göl etrafında yürüyüş: Gölcük / Bolu

Gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Milli park içerisindeki ‘Kapankaya Manzara Seyir Yeri’ne çıkarak karla kaplı gölleri ve manzarayı seyredebileceğiniz gibi geyik üretme istasyonu, anıt ağaç, dilek çeşmesi, gülen kayalar ziyaret edebileceğiniz yerler arasında” dedi ve ekledi:Bolu şehir merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik merkezlerinden biri… Tabiat parkının içinde yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğündeki bir set gölü bulunuyor.Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünse de kış aylarındaki görünümü çok özel. Gölün hemen kenarında bulunan ve ‘Devlet Konukevi’ olarak bilinen şirin yapı, beyaz örtünün oluşturduğu masalsı ve kartpostallık görselliği ile hayranlık uyandırıyor.

“Beyaz bir gelinlik giymişçesine harika görünüme kavuşan ağaçlar arasında ve bol oksijenli ortamda yürüyüş yapmak, ara ara molalar verip muhteşem panoramik manzarayı bol bol fotoğraflamak en güzel aktivitelerinizden olacak. Özel araç dışında göle ulaşım, şehir merkezinden kalkan Bolu Belediyesi halk otobüsleri, Seben ve Kıbrıscık ilçe minibüsleri ile sağlanıyor.”









Başkent’in en güzel kar manzarası: Karagöl / Ankara



“Kar yürüyüşünü sevip de nispeten daha kolay bir rota isteyenler için önerim, uzunluğu 1300 metreye ulaşan gölün etrafında yürüyüş yapmalarıdır” diyen Erdoğan Gümüş, Gölcük ile ilgili şu bilgileri paylaştı:Ankara’ya yaklaşık 70 kilometre mesafede Çubuk ilçesi sınırları içinde kalan ve krater bir göl olan Karagöl, aynı zamanda bir tabiat parkı… Başkentlilerin en sevdiği piknik ve mesire alanlarından biri olan Karagöl, Ankara ve çevresinde ilk kar yağışının yaşandığı yerlerden biri…Bu nedenle kış mevsiminde de ziyaretçisi eksik olmayan Karagöl, kar yürüyüşünü seven trekking'cilerin de gözdesi.Erdoğan Gümüş, “Gölü çepeçevre saran doğal orman dokusu içinde olmak, ağaçlar arasına serpiştirilmiş piknik masalarında oturmak ve hafta içi yorgunluğunuzu atmak, gölün etrafında parkurda ya da orman içlerine doğru patika yollarda doğa yürüyüşleri yapabilmek bambaşka duygu yaratacaktır ruhunuzda” dedi.

Kış kampı severlerin yeni adresi: Akgöl / Sinop



Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında kalan Akgöl Tabiat Parkı; çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç türleriyle zengin bir bitki örtüsüne sahip Çangal Ormanları içinde yer alıyor.

Akgöl, Kayadibi ve Çatalçeşme derelerinden gelen su ile beslenen yapay bir göl aslında. 1020 metre rakımlı göl, yaklaşık 500 hektar alana sahip ve derinliği 3-5 metreye kadar çıkıyor. Ayancık-Kastamonu kara yolunun 31’inci kilometresinden ayrılan yoldan yaklaşık 5 kilometre içeride kalan alana özel araç dışında ulaşım imkânı bulunmuyor.

Göl genellikle yakın yerleşim yerlerinden gelen ziyaretçilerin piknik amaçlı kullandıkları mesire alanı olarak kullanılıyor. Ayrıca son yıllarda kış kampçılarının da gözdesi konumunda… Erdoğan Gümüş, “Burası doğanın kucağına kendinizi emanet edeceğiniz, yeşil ile mavinin beyazlar içinde buluştuğu harika bir göl” dedi ve ekledi:



“Akgöl’e kadar gitmişken 8 kilometre uzaklıktaki İnaltı köyüne de uğramalısınız. Burada köy ile aynı adı taşıyan İnaltı Mağarası, görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri.”



Kartpostallık görüntü sunuyor: Sülüklü Göl / Bolu



Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu Köyü sınırları içerisinde yer alan Sülüklü Göl, doğayı sevenlerin son yıllardaki kaçış noktalarından biri… Sarıçam, karaçam, köknar, kavak, çınar ıhlamur gibi pek çok ağaç türüne ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapıyor.



Adından da anlaşılacağı üzere burası bir zamanlar sülüklerin yaşam alanıymış ancak göle sonradan bırakılan balıklar nedeniyle sülüklerin nesli tükenmiş.



Seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, “Heyelan gölü olması sebebiyle gölün bazı bölgelerinde ağaçların gövdelerinin göl sularının altında kaldığı Sülüklü Göl, bu özelliği ile fotoğraf tutkunlarına muhteşem bir görsellik sunuyor” dedi ve kış aylarında göl çevresinde yapılacaklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:



“Kış aylarında beyaz örtüyü üzerine çektiğinde kartpostallık görüntüler veren Sülüklü Göl’de bolca fotoğraf çekebilir, kar yürüyüşü hizmeti veren rehberli turlara katılabilirsiniz. İçerisinde herhangi bir tesis ya da işletmenin bulunmadığı Sülüklü Göl Tabiat Parkı, uzun yürüyüşler, kamp, çadır ve piknik için oldukça ideal.”



Yel değirmenleriyle ünlenen bir güzel: Çubuk Gölü / Bolu



İstanbul ve Ankara’ya üç saat mesafede bulunan Çubuk Gölü, Bolu’nun kentsel sit alanı ilan edilen Göynük ilçesinde yer alıyor. Muhteşem sadeliğinin yanı sıra gölün en dikkat çeken özelliklerinden biri de etrafındaki eskimeye yüz tutmuş yel değirmenleri…





“Gölde olta ile balık avlayabilir, göl kıyısından Çubuk Yaylası’na doğru yürüyüş yapabilir, kafe ya da restoranda lezzetli bir mola verebilirsiniz. Masalsı bir ortamda doğayla baş başa keyifli birkaç saat geçirmek size iyi gelecek."









Göl manzarası eşliğinde unutulmayacak bir kış yürüyüşü: Abant / Bolu



Burcu Gürtürk Kadak, “2005 yılında 'Aynalar' isimli dizi çekimlerinde kullanılmak üzere gölün etrafına inşa edilen yedi adet yel değirmeni bugün atıl durumda olsa da, hem bölge turizmine katkı sağlıyor hem de görsel açıdan keyifli bir görüntü sunuyor” dedi ve göl çevresindeki aktivelerle ilgili şu önerilerde bulundu:Muhteşem manzarasından gözlerinizi alamayacağınız, fotoğraf çekmek için sıklıkla mola vereceğiniz romantik bir yürüyüş rotası için Abant en güzel adres. Kışın gölün oluşturduğu manzara harika. Özellikle bu aylarda güzel bir kış yürüyüşü için de oldukça ideal.Milli parkın içindeki yürüyüş alanları, kondisyon ve ekipmana ihtiyaç duymayacağınız, zorluk derecesi açısından kolay bir yürüyüş imkanı sunuyor.

Burcu Gürtürk Kadak, “Abant Gölü’ne ulaştığınızda aracınızı milli parkın girişine park edebilir, Abant Gölü’nün kenarından yürüyerek yaklaşık bir saat boyunca gölün çevresini turlayabilirsiniz. Trekking severler için düşünülmüş yürüyüş alanlarının yanı sıra, piknik ve oturma alanları, göl manzaralı butik oteller de gölün çevresinde bulacağınız olanaklar arasında yer alıyor” dedi.





Şelale ve göl bir arada: Tortum Gölü / Erzurum



Erzurum’a sadece kayak sporu için gelenler çok şey kaçırıyor. Onlardan biri de insanı gördüğü andan itibaren büyülemeyi başaran Tortum Gölü. Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan bu heyelan set gölü, merkeze 1,5 saat mesafede yer alıyor.



Dağların adeta bir ayna gibi göle yansıyan görüntüleri, Tortum Gölü’nün muhteşem yeşilliğiyle birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıkıyor.





Eskimo usulü balık avlama: Balık Gölü / Ağrı



Fotoğraf: Burcu Gürtürk Kadak“Yansımaların tavan yaptığı kış ayları, gölü ziyaret için ideal. Böylesine eşsiz bir doğa güzelliğine sahip olan Uzundere ilçesinin bir diğer özelliği de Türkiye’nin 11’inci sakin şehri unvanına sahip olması” diyen Burcu Gürtürk Kadak, “Tortum Gölü’nün sonunda Tortum Çayı’nın üzerinde bir de şelale yer alıyor” dedi ve ekledi:“22 metre genişliğe, 48 metre yüksekliğe sahip olan Tortum Şelalesi’ni de şayet yolunuz Tortum Gölü’ne düşerse görmeden dönmeyin. Zaman zaman şelaleden düşen sular, üstte gökkuşağı meydana getiriyor. Şelalenin altına kadar merdivenlerle inilebiliyor.”Fotoğraf: Burcu Gürtürk KadakAğrı ve Iğdır arasında yer alan Balık Gölü, kışın rotayı Doğu Anadolu’ya çevirmek için başlı başına bir sebep olabilir. Çünkü Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini büyülemeyi başarsa da kışın buzla kaplandığında seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Iğdır'ın Taşlıçay ilçeleri arasında yer alan Balık Gölü, muhteşem doğası ile göz kamaştırırken pek çok balık ve kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Sarı balık, kırmızı benekli alabalık ve kadife ördek gölde rastlayabileceğiniz türlerden bazıları…

Burcu Gürtürk Kadak, “Deniz seviyesinden 2 bin 240 metre yükseklikte yer alan ve bu özelliğiyle Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, çevresindeki derelerden, pınarlardan ve yer altı sularından besleniyor. Gölün suyu içme suyu olarak da kullanılıyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:



“Buzla kaplı gölün bir bölümünü kırıp Eskimo usulü balık avlama, gölün kış aylarındaki popüler aktivitelerinden biri. Ziyaretiniz esnasında yöre halkından balıkçıların balık avına şahit olmanız yüksek ihtimal. Buz tutan gölde kızakla kaymayı tercih edenler de var, donan gölün üzerinden yürüyerek ve bolca fotoğraf çekerek bu eşsiz anın tadını çıkaranlar da… “Ben hepsine varım” diyorsanız bugünlerde tamamen donmuş olan Balık Gölü’ne rotanızı çevirebilirsiniz.

Fotoğraflar: iStock, Alamy