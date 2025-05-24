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‘Bir kırmızı çizgiyi daha aştı’ Netanyahu bu kez İsrail’i karıştırdı

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#İSRAİL#Binyamin Netanyahu#Ronen Bar
‘Bir kırmızı çizgiyi daha aştı’ Netanyahu bu kez İsrail’i karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yüksek mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ı görevden alarak yerine Tümgeneral David Zini’yi ataması ortalığı karıştırdı. Netanyahu’nun atama kararıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirmediği ortaya çıktı.

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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Zini’nin Şin-Bet Direktörü olarak atandığını karardan birkaç dakika önce öğrendi. Zamir’in kendisinden habersiz alınan karara çok kızdığı ve Zini’yi görüşmeye çağırdığı iddia edildi. Netanyahu’nun Şin-Bet Direktörü Bar’ı görevden alma ve yeni atama yapmasının yasal olmadığını belirten muhalif siyasetçiler ise Zini’ye görevi kabul etmeme çağrısında bulundu. Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan, Şin Bet başkanının atanmasıyla ilgili Başsavcının talimatlarını görmezden gelerek bir kırmızı çizgiyi daha aştı” ifadesine yer verdi.

‘KATAR-GATE’ YÜZÜNDEN

Netanyahu’nun Şin-Bet Direktörü Bar’ı görevden alma kararı, yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu. Konu yargıya taşınmış, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu’nun başta “Katar-gate” olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü’yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına hükmetmişti. Şin Bet’in Netanyahu’ya yakın isimlerin Katar’ın çıkarlarına destek vermek için bu ülkeden para aldığı iddialarını araştırdığı iddia ediliyordu.

 

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#İSRAİL#Binyamin Netanyahu#Ronen Bar

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