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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bir kira bir yuva’ | Kılıçdaroğlu da destek verdi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Bir kira bir yuva’ | Kılıçdaroğlu da destek verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de depremzede bir ailenin 5 aylık kira masrafını üstlendi.

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlattı. Kampanyada, oluşturulan web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenler bildirimde bulunuyor. Kampanyaya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılarak, depremzede bir ailenin 5 aylık kira masraflarını üstlendi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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