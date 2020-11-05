‘Bir kira bir yuva’ | Kılıçdaroğlu da destek verdi

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlattı. Kampanyada, oluşturulan web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenler bildirimde bulunuyor. Kampanyaya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılarak, depremzede bir ailenin 5 aylık kira masraflarını üstlendi.