Bir kez de Çince anlattı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi. Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 130 BİN

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 32 bin 325 test yapıldı, 786 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 165 bin 555 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 633’e, entübe hasta sayısı da 271’e geriledi. Dün 974 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 129 bin 921’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında “Toplam test sayımız 2.1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.