Bir kez daha sandık başına... Türkiye ilk kez ikinci tur seçime gidiyor

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Türkiye’de bugün yaklaşık 61 milyon seçmen, beş yıl süreyle görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için ikinci kez sandığa gidiyor. Seçimde bu kez üç değil iki aday yarışacak. Oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. En yüksek oyu alan aday seçimi kazanacak.

1987 REKORU KIRILIR MI

İlk turda seçime katılım oranı yüzde 87.4 gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştı. 28 Mayıs seçimi için yurtdışı temsilciliklerde uzun kuyruklar oluşmuştu. Yurtiçinde de katılımın ilk turun üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Türkiye’de seçimlerde sandığa en yüksek katılım, Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde siyasi yasakların kaldırılmasının ardından 1987’deki genel seçimde yüzde 93.3 oranıyla olmuştu.

08.00-17.00 ARASINDA

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İkinci tur da Yüksek Seçim Kurulu’nun ilk turla ilgili belirlediği esaslara göre yapılıyor. Vatandaşlar oylarını yine ilk turda kullandıkları yerde kullanacak. Ancak karışıklık olmaması için ikinci turda da vatandaşlara seçmen bilgi kâğıdı gönderildi. Oy verme işlemi yine tüm yurtta sabah 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek. Saat 17.00’de sandık başında bekleyen seçmen kalırsa, sandık kurulu başkanı bu seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullandıracak. Ancak, 17.00’de sandıklar kapandıktan sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

TEK PUSULA TEK ZARF

Bu seçimde seçmenlere bir oy pusulası ve bir zarf verilecek. Oy verme mahalline giden seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliğini ibraz ederek, oy zarfı ve cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulası ile “Evet” ya da “Tercih” mührünü alacak. Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek. Seçmen kapalı oy verme kabinine girecek. Kabinde oy vermek istediği parti/aday için belirlenen alana mührünü taşırmadan basacak. Ardından oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak. Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

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BUNLARA DİKKAT

SEÇMEN KÂĞIDI ŞART DEĞİL: Seçmenlerin sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Nerede oy kullanılacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdını getirmek ise zorunlu değil.

KİMLİĞİNİZİ YANINIZA ALIN: Oy vermek için sandığa giden seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması şart. Bu belgelerden birisi olmayan seçmen oy veremiyor. Oy vermek için sandık kuruluna “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikte belge ibraz edilmesi gerekiyor. Oy vermek için kullanılabilecek belgeler şöyle: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı.

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OY VERME SAATİNİ KAÇIRMAYIN: Oy verme işlemi yine tüm yurtta 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek. Saat 17.00’de sandık başında bekleyen seçmen kalırsa, sandık kurulu başkanı bu seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullandıracak. Ancak, 17.00’de sandıklar kapandıktan sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

CEP TELEFONU YASAK: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici ya da haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası var. Bu tür cihazların oy verme bitene kadar sandık kuruluna bırakılması ya da mümkünse evde kalması gerekiyor.

TEK PUSULA HAKKINIZ VAR: Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “Tercih” veya “Evet” mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için “Tercih” veya “Evet” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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OY VERME GÜNÜ NELER YASAK

Oy verme günü her ne suretle olursa olsun, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak. Düğünler saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

KİMLER OY KULLANAMAZ

Seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanabilecek. Oy kullanamayacaklar ise şöyle:

1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabi),

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2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.