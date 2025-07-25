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Bir kentte 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Bugün pik noktaya ulaştı | Cadde ve sokaklar boşaldı

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#Antalya#Sıcaklık Rekoru#Hava Durumu
Bir kentte 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Bugün pik noktaya ulaştı | Cadde ve sokaklar boşaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 16:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Bugün orman yangınlarının yaşandığı Antalya'da ise hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

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Turizm kenti Antalya'da hafta başından bu yana sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte hafta boyunca hava sıcaklıkları zaman zaman 40 derecenin üzerinde olurken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık yer yer normalinin 8-10 derece üzerinde seyretti.

BUGÜN PİK NOKTAYA ULAŞTI

Hava sıcaklığını kentte bugün pik noktaya ulaştı. Kent merkezinde meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1930 yılından itibaren 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklığın saat 15.00 sıralarında 46,1 dereceyi aştığı kent merkezinde, bir önceki temmuz ayı sıcaklık rekoru 45 derece ile 6 Temmuz 2000 tarihinde kayıtlara geçmişti.

Bir kentte 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Bugün pik noktaya ulaştı | Cadde ve sokaklar boşaldı

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI

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Hava sıcaklığı Finike'de 42, Manavgat'ta 43, Serik'te 41, Aksu'da 43, Kaş'ta 43, Alanya'da 40 dereceye kadar ulaştı.

Öte yandan sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu, dışarı çıkanlarınsa güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullandığı görüldü. Sıcaktan bunalıp, serinlemek isteyenler de plajlara akın etti.

Bir kentte 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Bugün pik noktaya ulaştı | Cadde ve sokaklar boşaldı

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#Antalya#Sıcaklık Rekoru#Hava Durumu

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