Bir kentimize uyarı üstüne uyarı geldi! Eğitim uçuşları iptal edildi, denize girmek yasaklandı

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Bugün de süreceği belirtilen fırtına, Tekirdağ'da etkili oluyor. Valiliğin daha önce Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'ndeki plaj ile Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde tüm plajlarda denize girme yasağı bugün de sürüyor. Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'da zaman zaman hızı saatte 45 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Denize girmenin yasaklandığı ve kırmızı bayrak asılan plajlarda, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

KIRKLARELİ VİZE'DE DENİZE GİRMEK YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan Vize ilçesinde kaymakamlık bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 16-17 Ağustos 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plalarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.