Bir kentimiz sıcaktan alev alev yanıyor! Cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 12:37
Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Elazığ’da caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Elazığ’da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarla birlikte vatandaşlar evlerinden çıkmamaya başladı. Hal böyle olunca kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.Meteoroloji
13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.