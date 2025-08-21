×
Bir kentimiz sıcaktan alev alev yanıyor! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 12:37

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Elazığ’da caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ’da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklarla birlikte vatandaşlar evlerinden çıkmamaya başladı. Hal böyle olunca kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.

#Sıcak Hava#Meteoroloji Açıklaması#Elazığ

