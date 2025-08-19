×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir kenti sağanak yağış vurdu! Sokaklarda su birikintileri oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Sağanak Yağış#Edirne#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 13:18

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran hayatı olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Bir kenti sağanak yağış vurdu Sokaklarda su birikintileri oluştu

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınGenç çoban fark etti Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadımGenç çoban fark etti! Çantasına koyup köye götürdü: Bu duruma kayıtsız kalamadımHaberi görüntüle

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bir kenti sağanak yağış vurdu Sokaklarda su birikintileri oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağanak Yağış#Edirne#Su Baskını

BAKMADAN GEÇME!