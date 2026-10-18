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Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Güncelleme Tarihi:

#Sel#Sağanak#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 11:00

İstanbul ve çevre illerdeki sel felaketinin ardından Zonguldak'ta da alarm verildi. Turuncu kodlu uyarı yapılan kentte sağanak nedeniyle Acılık Deresi ile Şahide Mar Deresi'nin debisi yükseldi. Çaydamar Deresi'nin taşan suları ana yolu kaplarken, Çaydamar Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü, Toptancılar Sokağı'nda da iş yerlerini su bastı.

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Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kent merkezinde su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu.

Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Çaydamar Deresi'nin yükselen suları ana yola taşarken, yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması ve su baskını sonucu mahalleye ulaşımı sağlayan yol üzerindeki istinat duvarı çöktü.

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Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Dere ile yolun birleştiği güzergahta sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda su yüksekliği yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

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Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kent merkezinden geçen Acılık Deresi ve Şahide Mar Deresi'nin debisi de sağanak nedeniyle yükseldi. Emral Çarşısı'nın arkasındaki Toptancılar Sokağı, sular altında kaldı.

Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Sokakta biriken sular çevredeki iş yerlerine kadar ulaşırken, dükkanlarını su basan esnaf zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Zonguldak Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolda biriken çamur ve taşları temizlemek için çalışma başlattı.

Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Belediye zabıta ekipleri de araçlarla devriye gezerek anonslarla sürücüleri su baskını ve yol çökmesi riskine karşı uyardı. 

Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

ILIKSU DERESİ TAŞTI, PLAJ SULAR ALTINDA KALDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak, Ilıksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle dere suları araç yoluna kadar ulaşırken, Ilıksu Plajı sular altında kaldı. Bölgede bulunan çay bahçeleri, kahvaltı salonları ve restoranlar da su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı


Bir kenti daha sağanak vurdu: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

 

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#Sel#Sağanak#Yağmur

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