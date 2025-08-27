Bir kent diken üstünde: Büyüyerek yeniden ortaya çıktı! Girilmesi yasak bölge ilan edildi

Haberin Devamı

Heyelan yaşanan bölgede yapılan istinat duvarı binaların üzerine devrildi. Bölgeden geçen yolda kırıkların yaşandığı bölge şeritlerle kapatılarak girilmesi yasak bölge olarak ilan edildi.

AFAD RAPORU BEKLENİYOR

Evleri boşaltılan vatandaşlar yakınları ve kendilerine tahsis edilen okul pansiyonlarında kalmaya devam ederken AFAD’ın bölgede yaptığı incelemelerin ardından çıkacak rapor bekleniyor.

AFAD uzman ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerin ardından bölgenin heyelan bölgesi olduğu ve burada yapılacak çalışmaların riskli olduğu ancak buna riayet edilmediği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Mahalle sakinlerinden Nejdet Yılmaz, bölgenin bilinen bir heyelan bölgesi olduğunu ancak uzun yıllardır bölgede bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek, "İlçe belediyesinin yaptığı kazı çalışmalarından sonra heyelan yaşandı. Yolda başlayan kırılmalar belediye ekiplerince kapatılmasına rağmen yaşanan son heyelanla büyüyerek yeniden ortaya çıktı. Her geçen kayma biraz daha artıyor. Dün burası açıktı ama bu kadar fazla değildi" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Aysel Selen, "Gece saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandım. Evin kapısı çok hızlı bir şekilde çaldı. Karşımda polisleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Polisler evin hemen boşaltılmasını istedi. Böyle bir şeyin olacağını buradan hafriyat alınınca hissettim. Bu saha riski ve kritik bir alan. 2-3 hafta önce burada çalışmaya başladılar.