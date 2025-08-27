×
Bir kent diken üstünde: Büyüyerek yeniden ortaya çıktı! Girilmesi yasak bölge ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 11:24

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası boşaltılan 70 konut sakininin endişeli bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta gece yarısı meydana gelen heyelan sonrası yolda da kırıklar meydana geldi.

Heyelan yaşanan bölgede yapılan istinat duvarı binaların üzerine devrildi. Bölgeden geçen yolda kırıkların yaşandığı bölge şeritlerle kapatılarak girilmesi yasak bölge olarak ilan edildi.

AFAD RAPORU BEKLENİYOR

Evleri boşaltılan vatandaşlar yakınları ve kendilerine tahsis edilen okul pansiyonlarında kalmaya devam ederken AFAD’ın bölgede yaptığı incelemelerin ardından çıkacak rapor bekleniyor.

AFAD uzman ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerin ardından bölgenin heyelan bölgesi olduğu ve burada yapılacak çalışmaların riskli olduğu ancak buna riayet edilmediği belirtiliyor.

"SON HEYELANLA BÜYÜYEREK YENİDEN ORTAYA ÇIKTI"

Mahalle sakinlerinden Nejdet Yılmaz, bölgenin bilinen bir heyelan bölgesi olduğunu ancak uzun yıllardır bölgede bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek, "İlçe belediyesinin yaptığı kazı çalışmalarından sonra heyelan yaşandı. Yolda başlayan kırılmalar belediye ekiplerince kapatılmasına rağmen yaşanan son heyelanla büyüyerek yeniden ortaya çıktı. Her geçen kayma biraz daha artıyor. Dün burası açıktı ama bu kadar fazla değildi" diye konuştu.

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

Bina sakinlerinden Aysel Selen, "Gece saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandım. Evin kapısı çok hızlı bir şekilde çaldı. Karşımda polisleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Polisler evin hemen boşaltılmasını istedi. Böyle bir şeyin olacağını buradan hafriyat alınınca hissettim. Bu saha riski ve kritik bir alan. 2-3 hafta önce burada çalışmaya başladılar.

Yapılan çalışmadan sonra böyle bir durum yaşanacağı belliydi. Neden izin verildi. Zaten burası heyelan bölgesi. Görünen köy kılavuz istemez. Madem burası riskli bir bölgede bu binalara neden ruhsat verildi, yapılmasına izin verildi. Borç yaparak evimizi aldık. Ruhsat verilmesi yanlıştı. Günlerdir dışarıdayız. Komşularda akrabalarda kalıyoruz. Binaya girmek yasak. Her şeyimiz evde kaldı. Mağduruz" diye konuştu.

