Bir kent buz tuttu: Termometreler eksi 31'i gösterdi... Dereler dondu, araçlar brandayla kaplandı

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, Van'ın Çaldıran ilçesi ise adeta buz tuttu. İlçede yaşayanlar araçların üzerini naylon ve brandalarla kapatırken, binaların çatılarında 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Türkiye'de 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran ilçesine bağlı kırsal Bezirhane Mahallesi'nde 24 Şubat'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 31,3 olarak ölçüldü.

Soğuklar nedeniyle kırsal mahallede park halindeki araçların üzeri branda ve naylonlarla kapatıldı, dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu, evlerin ve binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

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‘DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE GÖÇ ETTİLER’

Mahallede yaşan Salih Özbay (72), Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerinden birinde yaşadıklarını belirterek, "Mahallemiz kışın çok soğuk. Bu bölgenin en soğuk mahallesidir. Birkaç yıl önce 25 hane vardı, şu an 17 hane var.

Dondurucu soğuklar nedeniyle batı illerine göç ettiler. Biz artık bu soğuğa alıştık, ama bu nedenle birçok kişi başka illere göç etti" diye konuştu.

Esnaf Abdullah Kaya, Çaldıran'ın yaşam şartlarının kışın çok zor olduğunu, geceleri hava sıcaklığının eksi 35 dereceyi gördüğünü söyledi. Kaya, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların bir kısmı soğuk hava ve bazıları da işsizlik nedeniyle başka illere göç ediyor. Burası Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri. Burada tarım ve hayvancılık yapılırsa göçün önü de kesilmiş olur" dedi.

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Esnaf Ercan Taş da Çaldıran'da kış mevsiminde çok zor bir yaşam sürdürdüklerini, soğuklar nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştuğunu belirtti.