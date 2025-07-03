×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir kene vakası daha: 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Gerede#Kene
Bir kene vakası daha: 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 13:42

Bolu'nun Gerede ilçesinde, kene ısırması sonucu rahatsızlanan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Şerife Halıcı'yı kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.

Gözden KaçmasınKeneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldiKeneden ölenlerin sayısı 10’a yükseldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Gerede#Kene

BAKMADAN GEÇME!