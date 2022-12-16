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Bir kaşık suda fırtına

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#Devlet Bahçeli#Ekrem İmamoğlu#Dava
Bir kaşık suda fırtına
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis kararına ilişkin olarak “Bir bardak suda fırtına kopartılıyor” dedi.

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Bahçeli Twitter’dan özetle şunları paylaştı: “Karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. Bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlunun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanıyla İmamoğlunun sevinç içinde kucaklaşmaları, ‘bu şarkı burada bitmeyecek’ nakaratları tam bir düzenbazlıktır.” 

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#Devlet Bahçeli#Ekrem İmamoğlu#Dava

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