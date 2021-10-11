Bir kara kış fonu kurulsun

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
İnanmıyorlar Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaideİnanmıyorlar! Komplo teorisyenleri şimdi de iklim krizi için mesaide#Koronavirüs
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Bakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklentiBakan Dönmez hedefi açıkladı... Rekor beklenti#Maden
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
HABERLERGündem Haberleri

Bir kara kış fonu kurulsun

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Twitter
Bir kara kış fonu kurulsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan bir video paylaştı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Öncelikle en acil konumuz kara kış. Kara dememizin sebebi, yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları korkunç seviyede ve yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları, mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak.

KAĞIT TOPLAYICILARIN DURUMU

Görünen o ki Erdoğan iktidarı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Erdoğan’a önerim, halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakir, fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal bir kara kış fonu kur. Paraları insanlarımızın enerji faturalarını ödemelerine yönlendir. Kağıt toplayıcılarıyla dün (önceki gün) birlikteydim. İktidar şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın karın tokluğuna göz dikmiş. Baskınlar yapılıyor, çöpten topladıkları kağıtlar gasp ediliyor, sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten de korkunç. Doymuyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Bakın, bu iş sizi aşar, bu mesele sizi bitirir. Yemin ederim ki nefes aldırmam size. Hele o garibanlara haksız hukuksuz bir baskın daha yapın görün olacakları.”

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara Kent Konseyi’nin Ankara’da üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için düzenlediği müzik buluşmasına katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Twitter