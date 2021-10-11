Bir kara kış fonu kurulsun

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Öncelikle en acil konumuz kara kış. Kara dememizin sebebi, yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları korkunç seviyede ve yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları, mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak.

KAĞIT TOPLAYICILARIN DURUMU

Görünen o ki Erdoğan iktidarı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Erdoğan’a önerim, halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakir, fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal bir kara kış fonu kur. Paraları insanlarımızın enerji faturalarını ödemelerine yönlendir. Kağıt toplayıcılarıyla dün (önceki gün) birlikteydim. İktidar şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın karın tokluğuna göz dikmiş. Baskınlar yapılıyor, çöpten topladıkları kağıtlar gasp ediliyor, sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten de korkunç. Doymuyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Bakın, bu iş sizi aşar, bu mesele sizi bitirir. Yemin ederim ki nefes aldırmam size. Hele o garibanlara haksız hukuksuz bir baskın daha yapın görün olacakları.”

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara Kent Konseyi’nin Ankara’da üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için düzenlediği müzik buluşmasına katıldı.