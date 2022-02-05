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Bir kaptan daha çarmıh kurbanı

#Yücel Ulaşkın#Gemi Kaptanı#Taman Limanı
Bir kaptan daha çarmıh kurbanı

Singapur bayraklı İnce Ege gemisinin 2’nci kaptanı Yücel Ulaşkın, Rusya’nın Taman Limanı’nda çarmıhla güverteden inerken denize düşerek hayatını kaybetti. Kaptan Selçuk Elibol da geçtiğimiz hafta Çin’de çarmıhdan düşerek hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu Yücel Ulaşkın (36), 195 metrelik Singapur bayraklı İnce Ege isimli kuru yük gemisinin ikinci kaptanıydı. Gemisi önceki gün Rusya’nın Taman Limanı’na yanaştı. Gemideki yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Yücel Ulaşkın draft çizgisini (geminin ne kadar suya battığı) görmek ve kayıt altına almak için çarmıhla (halat merdiven) güverteden aşağı indi. Saat 02.30 sıralarıydı. Kaptan Yücel Ulaşkın’a yardım etmek için bir gemici de çarmıhın başında bekliyordu. Ancak boyu 2 metreyi bulan dalgalar nedeniyle dengesini kaybeden Yücel Ulaşkın suya düştü.

45 DAKİKA BULAMADILAR

Güvertedeki gemici hemen suya can simidi attı ancak Yücel Ulaşkın görünmüyordu. Gemidekiler telsizle limandan yardım istedi. Bir gemici de can yeleği giyip kendisini halatla bağladıktan sonra suya girdi. Boyu 2 metreyi bulan dalgalar ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Kaptan Yücel Ulaşkın’a ancak 45 dakika sonra ulaşılabildi. Römorköre alınan Yücel Ulaşkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaptan Selçuk Elibol da geçtiğimiz hafta Çin’in Tianjin Limanı’nda draft okumak isterken 300 metre boyundaki Mathilde Oldendorff gemisinin çarmıhından limana düşerek hayatını kaybetmişti. Selçuk Elibol’un cenazesi halen Çin’den Türkiye’ye getirilemedi.

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#Yücel Ulaşkın#Gemi Kaptanı#Taman Limanı

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